Bild опубликовал «план вторжения России в Украину». В Москве назвали это «бредом»

На публикацию отреагировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Схема нападения» России на Украину, опубликованная Bild, является «бредом», заявила Захарова в Telegram. «Пропаганда, замешанная на идеологии, изничтожает любой здравый смысл», — написала она.

Захарова также добавила, что город Львов на опубликованной изданием карте обозначен как «Лемберг», тогда как по-немецки этот город называется Lwiw. Львов был отмечен как «Лемберг» на карте 1942 года во время оккупации.

«Три кусочка этого пазла сложились в бильд-редакции газеты «Бильд» (простите за каламбур) в этот бред, и, довольные собой, сотрудники издания ушли на уик-энд», — написала Захарова.

Как утверждают источники газеты в НАТО и украинской военной разведке, наступление произойдет в конце января — начале февраля. В Москве, пишет газета, намерены занять порядка двух третей украинской территории.

О вероятном вторжении российских войск на Украину первой написала газета The Washington Post со ссылкой на источники в американской разведке. Позже Politico опубликовала спутниковые снимки якобы со скоплением российских танков в Смоленской области, в 250 км от украинской границы. В конце ноября о «скором вторжении» написала The New York Times со ссылкой на источники. Чиновники из США предположили, что вероятность российского наступления растет с наступлением холодов, передавал CBS News. По данным Associated Press, Россия планирует осуществить «наступление» на Украину в начале 2022 года.

Российские власти неоднократно опровергали подобные сообщения западных СМИ. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков утверждал, что Москва не готовится к агрессии в отношении Украины, и объяснял, что передвижения техники по территории России не должно интересовать никого, кроме самой страны.