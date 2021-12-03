30 лет распаду СССР: Назарбаев рассказал о ссоре Горбачева и Ельцина

По словам Назарбаева, сам он отклонил приглашение Ельцина приехать в Беловежскую пущу и поставить свою подпись под документом, который констатировал распад Советского Союза. Вместо этого он прилетел в Москву и на следующий день после Беловежского заседания пришел на прием к Горбачеву, передает РИА Новости.

"Утром я в назначенное время пришел, сидели, беседовали, через какое-то время заходит Ельцин. Конечно, Горбачев говорит: "Ну, что вы натворили? И что вы хотите? Значит, что будет с ядерным оружием? Что будет с едиными вооруженными силами?" Ельцин вскочил и говорит: "Вы что, допрос мне устраиваете?" – "Я не допрос устраиваю, я спрашиваю, отвечайте". – "Я не собираюсь вам отвечать", - пересказал Назарбаев этот диалог в фильме Наили Аскер-заде "30 лет без Союза", который вышел на канале "Россия 1".

По словам Назарбаева, Горбачев заявил Ельцину, что пока он остается президентом Советского Союза": "Он (Ельцин) с места встал, походил, походил, подошел к его креслу и говорит: "Да, пока - вы президент. А в этом, на этом кресле, я буду сидеть". Потом началась перепалка, ругань, на высоких тонах", - вспоминает экс-президент Казахстана.

Советский Союз перестал существовать 25 декабря 1991 года, когда президент СССР Михаил Горбачев в обращении к советскому народу заявил о прекращении своей деятельности на посту президента. Этому предшествовало соглашение, подписанное 8 декабря руководителями России, Беларуси и Украины, в котором заявлялось о прекращении существования СССР и провозглашалось создание Содружества Независимых Государств. Этот акт вошел в историю как Беловежское соглашение.