Как сообщает отдел социального медиа и связей с общественностью AzTV, в видео можно ознакомиться с кадрами возвращения на родину останков Гусейна Джавида, датируемого 1982 годом. Благодаря усилиям общенационального лидера Гейдара Алиева в 1982 году, в канун 100-летия со дня рождения Джавида, была найдена его могила в Иркутске, и 26 октября останки Гусейна Джавида были возвращены в Азербайджан.

На кадрах запечатлены момент спуска гроба с трапа самолета и церемония прощания, на которую пришли тысячи людей. Лента увековечила участие Гейдара Алиева в церемонии прощания и его беседу с дочерью Гусейна Джавида - Туран Джавид.

Гусейн Джавид родился в Нахчыване 24 октября 1882 года. В 1938 году был арестован, в июле 1939-го приговорен к 8 годам заключения в исправительно-трудовом лагере. Умер в 1941 году в больнице для инвалидов в Тайшетском районе Иркутской области, был захоронен в могиле под номером 59 на деревенском кладбище села Шевченко. Реабилитирован в 1956 году, однако перевезти его останки в Баку не представлялось возможным. Лишь в 1982 году по инициативе Гейдара Алиева было принято решение о поисках могилы Гусейна Джавида, возвращении и перезахоронении его останков в Азербайджане. 3 ноября 1982 года гроб с останками Гусейна Джавида был доставлен в Нахчыван и похоронены во дворе дома, где он вырос.