В Тегеране заявили, что соглашение с Баку и Ашхабадом решит большую часть проблем Ирана с газом

"Благодаря реализации соглашения в Иране будет устранена проблема пониженного давления газа в северных провинциях в холодное время года", - цитирует агентство чиновника.

Соглашение о газовом свопе между Туркменией, Ираном и Азербайджаном поможет Ирану решить большую часть проблем с газом. Об этом сказал агентству IRIB руководитель аппарата президента Исламской Республики Голям Хосейн Исмаили.

По словам Исмаили, одним из ключевых направлений внешней политики нынешней администрации ИРИ стало построение отношений с другими странами, активизация дипломатии и сосредоточение внимания на государствах-соседях.

Поэтому, указал Исмаили, на 15-м саммите ОЭС, который прошел в Ашхабаде 28 ноября, во главу угла был поставлен вопрос развития экономических отношений со странами - участницами объединения в различных областях, обсуждалось сотрудничество по вопросам торговли, энергетики, цифровой экономики и различных платформ.

Глава аппарата президента Ирана напомнил, что на полях саммита были проведены двусторонние встречи с президентами Азербайджана, Пакистана, Туркменистана, Турции и Узбекистана, и удалось достигнуть "хороших договоренностей" с соседями, в том числе по газу.

Согласно подписанному 28 ноября контракту о своповых поставках газа, туркменский газ в объеме до 1,5-2 млрд кубометров в год будет поставляться в Азербайджан по территории Ирана, поставки начнутся 22 декабря нынешнего года. В результате газом будут обеспечены пять провинций ИРИ.