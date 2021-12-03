Компания Трампа привлекла миллиард долларов на создание соцсети

Компания Trump Media & Technology Group (TMTG) экс-президента США Дональда Трампа, которая создает собственную социальную сеть Truth Social, сообщила, что получила больше одного миллиарда долларов от группы институциональных инвесторов. Их имена не раскрываются. Об этом сообщает Meduza.

«Один миллиард долларов — это важный сигнал для Big Tech о том, что цензуре и политической дискриминации должен быть положен конец. Америка готова к Truth Social — платформе, которая не будет дискриминировать на почве политической идеологии», — заявил Трамп.

TMTG получит деньги после слияния со SPAC-компанией Digital World Acquisition, с помощью которой Трамп собирается вывести свою медиакомпанию на биржу.

В январе 2021 года Facebook, Instagram и Twitter заблокировали аккаунты Трампа после того, как его сторонники, не согласные с результатами выборов президента США, взяли штурмом здание Конгресса, в результате чего погибли пять человек. Соцсети сочли, что в своих сообщениях Трамп потворствовал погромщикам. А в октябре команда Трампа объявила, что в первом квартале 2022 года будет запущена соцсеть Truth Social, призванная «дать голос всем». Ее созданием занимается компания TMTG, которая собирается противостоять «консорциуму либеральных медиа» и крупным технокомпаниям, говорили представители Трампа.