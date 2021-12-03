В Анкаре заявили, что продажа Bayraktar Киеву не связана с его конфликтом с Москвой
Поставки турецких ударных беспилотных летательных аппаратов Bayraktar в Украину не связаны с напряженностью между Москвой и Киевом, заявил глава Управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир.
"Мы продали Украине партию БПЛА. Нет такого, что сейчас мы продаем беспилотники, когда есть напряженность с Россией. Были договоренности по партии, о которой говорили с самого начала. У Украины были определенные производственные и инвестиционные проекты. ...Это не связано с последними событиями. Не должно складываться мнение, что Турция отправляет Украине БПЛА из-за напряженности с Россией", - приводит ТАСС слова Демира.