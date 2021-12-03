В Турции рассказали об участии России в разработке истребителя TF-X

«В наших переговорах с Российской Федерацией много пунктов сотрудничества, они включают в себя некоторые вопросы, связанные с созданием национальных боевых самолетов TF-X, — сказал Демир. — Поскольку национальный реактивный самолет TF-X выйдет из ангара в 2023 году, существует выбранный нами тип двигателя, и есть определенные системы».

Вместе с тем, по словам турецкого чиновника, со временем разработка пройдет через поэтапный процесс замены, обновления и локализации целого ряда используемых систем. Эту часть работ и дополнительные поставки официальная Анкара готова обсудить с Москвой.

«В ходе этого процесса также могут состояться переговоры с российской стороной о конкретных системах локализации. Сейчас речь идет не о таком большом числе деталей», — отметил Демир.

В августе этого года директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев заявил, что Россия и Турция проводят консультации на уровне профильных групп по вопросам взаимодействия в области создания турецкого истребителя TF-X.