Несколько тысяч жителей Тбилиси устроили протестное шествие по центральным улицам грузинской столицы. Как передает РИА Новости, они недовольны введением системы «зеленых паспортов» о ковидном статусе человека.

«Зеленый паспорт» — это электронный документ, в который вносятся данные о ковид-статусе гражданина: прохождении полного курса вакцинации, сроках перенесенной болезни, результатах ПЦР-тестов. В Грузии система «зеленых паспортов» начала действовать с 1 декабря. Посещать общественные места, рестораны, развлекательные и торговые центры теперь можно только с QR-кодом.

Участники акции считают введение новой системы «дискриминацией и принуждением к вакцинации».