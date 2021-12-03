Тысячи граждан Грузии вышли на протест против «зеленых паспортов» видео
Несколько тысяч жителей Тбилиси устроили протестное шествие по центральным улицам грузинской столицы. Как передает РИА Новости, они недовольны введением системы «зеленых паспортов» о ковидном статусе человека.
«Зеленый паспорт» — это электронный документ, в который вносятся данные о ковид-статусе гражданина: прохождении полного курса вакцинации, сроках перенесенной болезни, результатах ПЦР-тестов. В Грузии система «зеленых паспортов» начала действовать с 1 декабря. Посещать общественные места, рестораны, развлекательные и торговые центры теперь можно только с QR-кодом.
Участники акции считают введение новой системы «дискриминацией и принуждением к вакцинации».