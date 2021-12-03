Американский самолет-разведчик заметили у границ Армении и Азербайджана

Над Черным морем был замечен американский самолет-разведчик с позывным HOMER79. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на портал PlaneRadar, самолет производил разведывательный полет неподалеку от берегов Крыма.

Согласно сообщению, самолет американских ВВС OF 38th RS/55th WG, Boeing RC-135V Rivet Joint поднялся в небо с базы на острове Крит, произвел разведку ситуации в районе черноморской границы России. После полетов у российской черноморской границы он приступил к разведывательному полету вдоль границы Армении и Азербайджана, а затем пересек воздушную границу Грузии.

Накануне СМИ сообщали, что 3 декабря пассажирскому лайнеру, который следовал по маршруту Тель-Авив — Москва, пришлось сменить направление над Черным морем, чтобы избежать опасного сближения с американским самолетом-разведчиком. Как сообщает РИА Новости, эту информацию подтвердили в Росавиации.