Пакистан показал новый ударный беспилотник
Пакистан представил новый ударный беспилотник SHAHPAR-II, разработанный пакистанской оборонной компанией NESCOM.
TRT сообщает, что беспилотник был представлен на египетской оборонной выставке EDEX 2021, проходившей в Каире с 29 ноября.
Беспилотник обладает возможностью находиться в воздухе 7 часов в ударном положении и 14 часов в разведывательном (без боеприпасов). Дальность полета составляет 300 км без спутниковой связи и 1050 км - со спутниковой связью. Высота полета - 6 км, масса полезной нагрузки - 60 кг.