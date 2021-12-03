Экс-лидер Беларуси рассказал о подписании соглашения о распаде СССР под коньяк

Политик рассказал, что работа над соглашением длилась всю ночь, на столе стояла бутылка коньяка. «Из этой бутылки мы отпили не больше 100 граммов все вместе, и то ещё в рюмках осталось», – отметил Шушкевич.

Бывший председатель Верховного Совета Беларуси Станислав Шушкевич в интервью «Газете.Ru» рассказал, что работа над Беловежским соглашением о прекращении существования СССР и создании Содружества Независимых Государств (СНГ) шла под бутылку коньяка и без закусок.

Экс-лидер Белорусской ССР подчеркнул, что у участников процесса, включая глав РСФСР и Украинской ССР Бориса Ельцина и Леонида Кравчука, была фантастическая увлечённость. Они не думали ни о еде, ни о выпивке. По словам Шушкевича, в обсуждениях участвовали всего шесть подписантов – главы трёх республик и главы исполнительной власти.

«Эксперты работали всю ночь. А утром они представили соглашение из 18 статей. Мы поработали с ним – и осталось 14 статей и преамбула», – сказал белорусский политик, подчеркнув, что гордится этим документом, так как он признан всеми юридическими комиссиями и «считается безупречно легитимным».

«Я горжусь тем, что я поставил первую подпись под этим документом, горжусь, что мы приняли этот документ, горжусь тем, что он очень высоко оценен всеми юридическими комиссиями и считается безупречно легитимным… И я вам скажу оценку, которую дали, допустим, шведские дипломаты: «шедевр легитимной дипломатии конца второго тысячелетия». Это шедевр, а не просто великолепный документ», – сказал Шушкевич в интервью.