The New York Times: ЦРУ не может найти ответ на загадку «гаванского синдрома»

Сотрудники американской разведки не нашли весомых доказательств причастности иностранных шпионских служб и не обнаружили микроволны или другие энергетические импульсы, воздействие которых называется самой вероятной причиной недуга.

В течение нескольких месяцев ЦРУ и ученые правительства США пытались найти объяснение проблем со здоровьем, о которых сообщали сотрудники разведки и дипломаты, однако причины так называемого «гаванского синдрома» остаются столь же загадочными, как и год назад, пишет The New York Times.

Тем не менее некоторые американские чиновники утверждают, что по-прежнему убеждены в причастности России. А директор ЦРУ Уильям Бёрнс во время визита в Москву в ноябре предупредил, что Россия может столкнуться с последствиями, если спецслужбы сочтут ее ответственной за «гаванский синдром» у американских дипломатов.

Ряд экспертов выдвигают предположение о том, что симптомы – хроническая головная боль, головокружение, тошнота, внутричерепное давление и жар – являются своего рода психосоматической реакцией на стресс, так называемым «функциональным расстройством». Тем не менее это предположение отвергают жертвы и чиновники. Представители Белого дома неоднократно заявляли, что симптомы «гаванского синдрома» реальны. Там настаивают на том, что работают над расширением доступа к медицинской помощи и компенсациям жертвам, которые не могут продолжать работать.

По данным неназванных источников The New York Times, всего поступило около 750 сообщений о возможных случаях «гаванского синдрома», однако три четверти из них уже были признаны несвязанными с загадочной болезнью, поражавшей американских дипломатов и агентов.

В настоящий момент расследование ведется в отношении примерно 200 сообщений, которые, как считают в администрации Байдена, не связаны с функциональными расстройствами или психосоматическими реакциями. Медики до сих пор не только не смогли выдвинуть конкретный диагноз, но и так и не выяснили, как определить, кто действительно стал жертвой «гаванского синдрома», а чьи симптомы с ним не связаны.

Отсутствие доказательств вызывает недоумение у американских чиновников, которые утверждают, что это может означать, что некая враждебная держава использует неизвестные и необнаружимые для Соединенных Штатов технологии, или же что теория об использовании направленной энергии ошибочна.

Источник издания в Белом доме, пожелавший остаться анонимным, отметил, что различные ведомства, в том числе ФБР, СНБ и ЦРУ, «полны решимости докопаться до сути происходящего». Тем не менее он предупредил, что эта работа может занять некоторое время, так как правительство должно найти «правильный», а не «легкий ответ».