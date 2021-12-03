Эрдоган летит в Катар

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 6-7 декабря совершит официальный визит в Катар, где примет участие в 7-м заседании Комитета стратегического сотрудничества высокого уровня. Об этом сообщили в Управлении по связям Администрации президента Турции.

Визит состоится по приглашению эмира Катара шейха Тамима бин Хамада аль-Тани.

Заседание комитета пройдет в Дохе под председательством аль-Тани и с участием глав уполномоченных ведомств. Стороны обсудят двусторонние отношения, проведут обмен мнениями по ситуации в регионе и мире.