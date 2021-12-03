Лед тронулся: советник по нацбезопасности Эмиратов едет в Иран

IRNA сообщает, что в этой поездке, помимо встречи со своим иранским коллегой, бен Заид встретится с некоторыми высокопоставленными официальными лицами ИРИ.

В последние дни наблюдается нормализация отношений между двумя странами. Так, ранее старший советник наследного принца ОАЭ Анвар Гаргаш встретился с главой иранской делегации на ядерных переговорах в Вене Али Багери Кани. А глава МИД ОАЭ Абдулла бен Заид провел телефонный разговор с иранским коллегой Хоссейном Амиром Абдоллахианом.

В 2016 году Эмираты фактически разорвали отношения с Ираном после того, как протестующие атаковали диппредставительства Саудовской Аравии в Иране после казни шиитского священнослужителя.

По данным Israel Hayom, в Израиле налаживание связи между Эмиратами и Ираном считают тревожным сигналом. Высокопоставленный представитель Израиля сказал изданию, что эти события можно сравнить с Катаром, который имеет прекрасные отношения не только со странами Запада, но и с Ираном.