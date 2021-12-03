Папа встретился с мигрантами и призвал Европу остановить «крушение цивилизации»

«Пожалуйста, давайте остановим это крушение цивилизации!» – призвал Франциск. «Я прошу каждого мужчину и женщину, всех нас преодолеть паралич страха, безразличие, которое убивает, циничное пренебрежение, которое беззаботно приговаривает к смерти тех, кто находится на периферии!» – обратился он к европейцам.

Папа Римский Франциск посетил лагерь беженцев на греческом острове Лесбос, чтобы, по его словам, разрушить безразличие и корысть Европы, сообщает Associated Press.

Франциск призвал перестать игнорировать реальность и перекладывать ответственность за судьбу мигрантов на других. Он осудил ситуацию, сложившуюся в Средиземном море, когда люди тонут в лодках контрабандистов, пытаясь переплыть с африканского берега на европейский.

В лагере беженцев на Лесбосе папа Римский беседовал с мигрантами из Афганистана, Ирака и Конго и других стран.

Впервые понтифик посетил остров, один из основных пунктов въезда мигрантов, в 2016 году и забрал с собой в Италию 12 сирийских беженцев. Франциск посетовал, что с тех пор «мало что изменилось».

По данным Международной организации по миграции, с 2014 года при попытках добраться до Европы морским путем погибли около 23 тыс. мигрантов.