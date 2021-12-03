Ульвия Худиева, собкор 21:14

На фоне начала масштабных восстановительных работ на освобожденных из-под армянской оккупации территориях, в Азербайджане ожидается повышение спроса на строительные материалы и, главным образом, на камень, из которого нарезают строительные кубики. В течение года после окончания 44-дневной войны, работы на освобожденных территориях охватывали, в основном, строительство новых дорог, восстановление энергетической инфраструктуры, прокладку туннелей общей протяженностью свыше семнадцати километров и возведение в Зангилане «умного села» на 200 домов. Но уже в ближайшие годы в освобожденных районах, в том числе, в Агдаме, Физули, Джабраиле, Зангилане, Губадлах предстоит построить сотни новых населенных пунктов, где будут жить десятки тысяч людей. Не говоря уже о восстановлении Агдама и других азербайджанских городов и сел, которые за год оккупации, по существу, были сравнены с землей.

Как удовлетворить растущий спрос? Но сможет ли производимый в Азербайджане объем кубиков удовлетворить потребности строительной отрасли, вызванные масштабными восстановительными работами на освобожденных территориях? И как вообще адаптировать массовое производство строительного камня, минимизировав при этом ущерб окружающей среде? Ведь, известно, что каменные карьеры – одна из самых вредных для окружающей среды сфер промышленного производства. Отвечая на эти вопросы, следует учесть, что освобожденные от оккупации территории достаточно богаты природными ресурсами, в том числе, сырьем для массового производства строительных материалов. По данным Министерства экологии и природных ресурсов, только Губадлинский район располагает более чем шестью миллионами кубометров карьеров и более 18,4 миллионами кубометров облицовочного камня. Запасы камня в Физулинском районе оцениваются в 55 миллионов кубометров, в Агдамском – 65 миллионов, в Джебраильском – 2,3 миллиона, в Лачинском – 4,7 миллиона кубометров. Кроме того, на территории этих районов есть большие запасы песка, гравия и другого сырья для массового производства стройматериалов. Вспоминая Гасыма - владельца легендарного агдамского карьера... Любопытно, что еще до оккупации, в советское время, больше всего эксплуатировались запасы строительного камня в Агдамском районе, удовлетворявшие потребности практически всего Карабахского региона.

Каменные карьеры Агдама возглавлял в те годы знаменитый Гасым Керимов известный в народе по прозвищу «Карьер-Гасым», являвшийся директором Агдамского завода стройматериалов. Гасым был богатым и влиятельным человеком в регионе, в начале 90-х его избрали депутатом, во время июньских событий 1993 года он своевольно занял кресло главы исполнительной власти города и вскоре после оккупации Агдама умер. Эльнур Фарзалиев, эксперт по вопросам недвижимости, говорит, что восстановление и реконструкция освобожденных территорий будут осуществляться параллельно с возобновлением интенсивной эксплуатации строительных материалов. «К примеру, до оккупации в Агдаме на полную мощность работали крупные каменные карьеры, обеспечивавшие каменными кубиками весь Карабах и прилегающие к нему районы, - говорит эксперт. - Думаю, в скором времени работа этих карьеров будет восстановлена, а значит, отпадет необходимость завозить из других территорий кубики, камень, песок и гравий». Каменные карьеры всегда были проблемной сферой Но для организации на освобожденных территориях массового производства стройматериалов, в том числе, кубиков потребуется некоторое время. А это значит, что еще, как минимум, один-два года кубики будут доставлять в Карабах из расположенных вокруг Баку каменных карьеров, что может негативно отразиться на и без того проблемной экологии азербайджанской столицы. Как известно, функционирование каменных карьеров, которое наносит вред окружающей среде, зачастую не соответствует нормам безопасности труда и пагубно влияет на здоровье людей.

Аварии на каменных карьерах периодически приводят к травмам и даже к гибели технического персонала. Последний такой инцидент произошел 12 ноября на одном из карьеров в поселке Гызылдаш Гарадагского района, где в результате несчастного случая погиб машинист Абульфаз Гаджиев. 7 июля этого года на каменном карьере в районе Гульбахт Гарадагского района также погиб человек. Смертельные случаи на каменных карьерах были зафиксированы также 8 апреля и 27 марта. Запрос в министерства: какова нынешняя ситуация? Два-три года назад, после серии мониторингов состояния каменных карьеров, проводившихся Министерством экологии и природных ресурсов, а также Министерством экономики, были закрыты или крупно оштрафованы десятки каменных карьеров за нанесение серьезного ущерба окружающей среде. Их владельцев обязали закупить и установить современное технологичное оборудование, чтобы свести к минимуму загрязнение воздуха. Однако в последнее время, о проведении таких мониторингов ничего не слышно, и производство в каменных карьерах как велось, так и ведется, в основном, примитивными и устаревшими методами, сопровождающимися выбросом в воздух больших объемов пыли... И хотя в Минэкологии и природных ресурсов нам сообщили, что подобные мониторинги продолжаются, информацию о том, сколько нелегальных карьеров было обнаружено за последний год, оснащены ли действующие предприятия современными технологиями, какие меры против нарушителей экологических стандартов были приняты и т.д., министерство, несмотря на обещания, так и не предоставило.

Рынок начинает оживать… Следует отметить, что год назад в результате пандемии и замедления строительного бума, спрос на каменные кубики снизился, и объем производство камня, естественно, сократился. При этом цены на строительные материалы и, в частности, на кубики, выросли, что, по словам продавцов, связано с ростом себестоимости производства. С начала этого года кубик подорожал в среднем на 8-10 гяпиков. Впрочем те, кто зарабатывает на торговле строительным камнем, утверждают, что, в сравнении с пиком пандемии, их финансовое положение несколько улучшилось – рынок постепенно оживает, товар продается, водители грузовиков, развозящие по объектам строительный кубик, больше не простаивают в ожидании клиентов на, так называемом, «каменном рынке». Теперь они размещают на различных рекламных сайтах объявления и лично созваниваются с покупателями, от которых получают заказы на стройматериалы. Продавец «строительного кубика»: «Самый лучший камень - Гарадагский...» Водитель КАМАЗа Шакир Исмаилов, разместивший в интернете одно из таких объявлений, рассказал, что они продают камень с разницей в цене от 5 до 10 копеек в зависимости от месторасположения карьеров и твердости самого камня. На цену влияют как дальность доставки, так и время ожидания клиента в условленном месте. К примеру, если расстояние большое, то к стоимости прибавляются расходы на дорогу. «Самый лучший камень - Гарадагский, - утверждает водитель. - Он стоит в зависимости от расстояния 57–60 гяпиков, а в пригородные поселки мы предлагаем за 55 гяпиков. Гюздекский камень, произведенный в поселках Говсан, Тюркан, стоит дешевле, поскольку содержит «ракушку», в результате чего при выгрузке часто ломается». По словам другого продавца, сейчас камни можно купить и по 39-45 гяпиков за штуку, но есть разница в качестве. Например, влагостойкая лагунда из Гюздека, Гызылгая, Гарадага немного дороже остальных.

«Есть и такие, кто покупает камень непосредственно в карьере, - говорит он. - Например, камень, который мы продаем за 39 гяпиков, там можно взять и за 30 гяпиков». Продавец добавил, что сам он возит в Баку и дачные поселки стандартного размера гюздекский камень средней прочности по цене 43-45 гяпиков. Цена камня из поселков Гызылгая, Зиря, Апшерон, Нардаран, Тюркан, Дубенди, Коргёз составляет порядка 40-60 гяпиков. Цены меняется в зависимости от пористости камня, его прочности и расстояния перевозки. «Пористый камень дает лучший теплоизоляционный эффект, однако обладает одним недостатком – слишком мягкий и впитывает больше воды...», - говорит он. По словам продавца, в пригородах Баку есть много каменных карьеров, и почти во всех, с которыми он сотрудничает, процесс производства и цены в целом одинаковы. Эксперт в ожидании роста цен Эксперт по вопросам недвижимости Эльнур Фарзалиев говорит, что изменение цен на топливо и энергию влияет на стоимость камня. Ожидается, что рост цен на кубики продолжится и в следующем году. В целом же, за последний год стройматериалы подорожали на 20-30 процентов, а некоторые из них даже больше.