В Уджаре подросток застрелил брата, а в Геранбое граждане Турции погибли от угарного газа
В Уджаре произошел трагический инцидент: 11-летний мальчик застрелил брата.
АПА сообщает, что житель села Алпоут Пюнхан Аббасов (2010 г.р.) застрелил своего брата Салика Аббасова (2007 г.р.) из-за неосторожного обращения с охотничьим ружьем. Ведется расследование.
А в селе Гарасулейманлы Геранбойского района трое мужчин отравились угарным газом. Несмотря на усилия врачей, спасти граждан Турции – Мустафу Зенгина и Джавида Озогула не удалось. Нусрат Йолчуев находится в тяжелом состоянии.