«Французский Трамп» создает собственное движение – «Реконкиста»

Кандидат в президенты Франции, радикальный полемист правых взглядов Эрик Земмур, которого местные СМИ называют «французским Трампом», объявил о создании собственного движения «Реконкиста». Предвыборную программу он представил в воскресенье на своем первом митинге в качестве претендента на высший пост во Франции.

«Наше движение «Реконкиста» начинает действовать. Мы должны вернуть стране ее экономику, безопасность, суверенитет, идентичность. Присоединяйтесь к нам», – сказал Земмур, обращаясь к 15 тыс. сторонникам, собравшимся в выставочном комплексе в парижском пригороде Вильпент.

63-летний Земмур объявил 30 ноября о решении баллотироваться на пост президента Франции в качестве независимого кандидата.

Реконкиста – процесс отвоевывания народами Пиренейского полуострова территорий, захваченных арабами (в VIII–XV веках).