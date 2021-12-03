Зачем Азербайджану туркменский газ? наша аналитика
В рамках состоявшегося недавно в Ашхабаде 15-го саммита ОЭС Азербайджан, Иран и Туркменистан заключили трехстороннее соглашение о своповых поставках газа. Церемония прошла в присутствии президентов Азербайджана и Ирана Ильхама Алиева и Ибрагима Раиси. Согласно договоренности, ежегодно из Туркменистана в Азербайджан через Иран будет отправляться от 1,5 до 2 млрд кубометров газа.
Разговоры о транзите туркменского газа через Азербайджан в Европу идут давно, но здесь речь идет о крупных объемах – в десятки миллиардов кубометров ежегодно. И не через Иран, а непосредственно из Туркменистана в Азербайджан по Транскаспийскому газопроводу, и в объемах 1,5-2 млрд кубометров, к тому же через Иран. И в Азербайджан будет поступать не туркменский газ. Вернее, Туркменистан будет поставлять газ Ирану на востоке страны, а Иран передаст Азербайджану обговоренный объем газа уже со своих западных провинций. Этот газ явно не предназначен для Европы. Кому же это нужно, если все три участника соглашения достаточно богаты газом?
Сразу же ответим: всем участникам. Продавец в лице Ашхабада давно ищет новые пути для экспорта своего газа. С этой целью буквально накануне подписания трехстороннего соглашения президент страны Гурбангулы Бердымухамедов поручил своему сыну, вице-премьеру по экономике Сердару Бердымухамедову взять под контроль нефтегазовый комплекс. И еще раз подтвердил намерение страны расширить географию экспорта газа на кратко-, средне- и долгосрочной основе. И выпавшую возможность по некоторому расширению экспортного объема Ашхабад упустить не мог.
Пожалуй, не меньше нужно новое газовое соглашение и Тегерану, которому эта сделка позволит решить большую часть проблем с газом на севере страны. Дело в том, что в северных провинциях в холодное время года испытывается дефицит газа – растет его потребление и снижается давление. В настоящее время альтернативного способа поставки газа в эти регионы нет. А тут Иран, который не получит никаких средств на обмен газа между Туркменистаном и Азербайджаном, взамен обеспечит поставки газа в свои восточные провинции, что позволит решить вечную проблему дефицита газа в пяти провинциях Ирана. А в конечном итоге соглашение может создать перспективы для экспорта иранского газа в Европу.
Но читателя, наверное, больше всего интересует другой вопрос – для чего же туркменский газ нужен Азербайджану? Ведь у нас и своего газа достаточно. Более того, мы полностью обеспечиваем голубым топливом соседнюю Грузию, занимаем солидную долю на газовых рынках братской Турции и Европы. Да и запасами газа природа нас не обделила. Зачем же нам в таком случае закупать за твердую валюту дополнительные объемы газа еще в Туркменистане?
К сожалению, официальные лица страны почему-то отвечать на этот вопрос не спешат. Да, иранские власти и эксперты вовсю расписывают выгоды, которые страна получит от этой сделки, хотя и не будут тратить за это ни копейки. А в Баку решили пока промолчать. У главы государства пока не было возможности высказаться по этому поводу, и он, несомненно, внесет ясность в этот вопрос в ближайшее время в ходе очередного мероприятия или встречи с общественностью. И лишь после этого чиновники наберутся храбрости, чтобы поделиться своими комментариями. Так что нам пока остается только выстраивать предположения и версии.
Собственные ресурсы газа, добываемые SOCAR и поступающие бесплатно от компании ВР в рамках разработки блока месторождений Азери-Чыраг-Гюнешли, увеличить практически невозможно. Месторождения SOCAR малопродуктивны, а в АЧГ падает добыча нефти, что вовсе не способствует росту объема попутного газа. Закупать газ с месторождения Шахдениз – слишком накладно, так как иностранный консорциум продает его в Европу.
И хотя цена продажи по известным причинам не разглашается, но думается, речь идет о высокой стоимости. Именно это обстоятельство, по официальной версии, в немалой степени и послужило причиной недавнего повышения тарифов на газ в стране.
А потребности Азербайджана в газе растут. С Ашхабадом, скорее всего, найден общий язык, и поставляемый из Туркменистана газ будет стоить заметно ниже, чем с месторождения Шахдениз. Да и Иран, наверное, пошел на уступки, предоставив для транзита свою территорию и инфраструктуру. Таким образом, из чисто коммерческой точки зрения туркменский газ может оказаться дешевле собственного, но приносящего больше выгоды в результате его экспорта – каковы сегодня цены в Европе, мы знаем хорошо. И лучше использовать закупаемый дешевый газ на внутреннем рынке, а свой газ экспортировать по более дорогой цене.
К тому же это будет первая поставка туркменского газа в Азербайджан. Что имеет большую значимость на фоне новой актуализации строительства Транскаспийского газопровода или более короткого и дешевого его аналога, соединяющего крайние месторождения двух стран на Каспии.
Газ, поступающий напрямую из Туркменистана, помог бы преодолеть местный дефицит, а любые избытки можно экспортировать по уже существующим в регионе магистральным газопроводам в Грузию, Турцию и далее в Европу. Вот почему подписанное в Ашхабаде соглашение по своповым поставкам газа является взаимовыгодным – каждая из трех сторон имеет свои интересы, и немалые.