В рамках состоявшегося недавно в Ашхабаде 15-го саммита ОЭС Азербайджан, Иран и Туркменистан заключили трехстороннее соглашение о своповых поставках газа. Церемония прошла в присутствии президентов Азербайджана и Ирана Ильхама Алиева и Ибрагима Раиси. Согласно договоренности, ежегодно из Туркменистана в Азербайджан через Иран будет отправляться от 1,5 до 2 млрд кубометров газа.

Разговоры о транзите туркменского газа через Азербайджан в Европу идут давно, но здесь речь идет о крупных объемах – в десятки миллиардов кубометров ежегодно. И не через Иран, а непосредственно из Туркменистана в Азербайджан по Транскаспийскому газопроводу, и в объемах 1,5-2 млрд кубометров, к тому же через Иран. И в Азербайджан будет поступать не туркменский газ. Вернее, Туркменистан будет поставлять газ Ирану на востоке страны, а Иран передаст Азербайджану обговоренный объем газа уже со своих западных провинций. Этот газ явно не предназначен для Европы. Кому же это нужно, если все три участника соглашения достаточно богаты газом?

Сразу же ответим: всем участникам. Продавец в лице Ашхабада давно ищет новые пути для экспорта своего газа. С этой целью буквально накануне подписания трехстороннего соглашения президент страны Гурбангулы Бердымухамедов поручил своему сыну, вице-премьеру по экономике Сердару Бердымухамедову взять под контроль нефтегазовый комплекс. И еще раз подтвердил намерение страны расширить географию экспорта газа на кратко-, средне- и долгосрочной основе. И выпавшую возможность по некоторому расширению экспортного объема Ашхабад упустить не мог.

Пожалуй, не меньше нужно новое газовое соглашение и Тегерану, которому эта сделка позволит решить большую часть проблем с газом на севере страны. Дело в том, что в северных провинциях в холодное время года испытывается дефицит газа – растет его потребление и снижается давление. В настоящее время альтернативного способа поставки газа в эти регионы нет. А тут Иран, который не получит никаких средств на обмен газа между Туркменистаном и Азербайджаном, взамен обеспечит поставки газа в свои восточные провинции, что позволит решить вечную проблему дефицита газа в пяти провинциях Ирана. А в конечном итоге соглашение может создать перспективы для экспорта иранского газа в Европу.

Но читателя, наверное, больше всего интересует другой вопрос – для чего же туркменский газ нужен Азербайджану? Ведь у нас и своего газа достаточно. Более того, мы полностью обеспечиваем голубым топливом соседнюю Грузию, занимаем солидную долю на газовых рынках братской Турции и Европы. Да и запасами газа природа нас не обделила. Зачем же нам в таком случае закупать за твердую валюту дополнительные объемы газа еще в Туркменистане?