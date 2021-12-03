Томас Гольц: «Армяне перерезали одному азербайджанцу горло, другим – отрезали уши, еще одного выпотрошили»

Eurasia Review пишет, что в 1994 году американский военный журналист Томас Гольц обратил внимание на то, что гражданские лица, оказавшиеся у армян в заложниках, выполняли функцию рабов в армянских домах, пока их не обменивали на пленников с другой стороны, а иногда на еду, топливо и даже тела убитых. Пленных часто казнили без должного судопроизводства, уродовали их трупы. Бывший президент Армении Левон Тер-Петросян отказался отвечать на запрос международных правовых организаций, касавшийся выдвинутых против Армении обвинений в отношении нарушения Женевских конвенций в ходе карабах ского конфликта, поскольку страна якобы в нем не участвовала, несмотря на множество свидетельств, доказывающих поддержку Арменией карабах ских сепаратистов.

После возвращения Азербайджаном своих территорий, оккупированных Арменией на протяжении 30 лет, исследователи занялись поиском информации о четырех тысячах азербайджанцев, пропавших без вести во время конфликта 1988-1994 годов, среди которых военнопленные и 719 мирных граждан (326 пожилых, 267 женщин и 71 ребенок).

Один из случаев касался гибели восьми азербайджанских пленных в Ереване. Международный Комитет Красного Креста получил сообщение, что они были убиты в ходе попытки ”совершить побег”. Их тела были возвращены Азербайджану вместе с трупами еще двух солдат, причина смерти которых была неизвестна. Гольц пишет, что по результатам вскрытия было установлено, что семь из них были убиты с близкого расстояния: шестеро - выстрелом в голову, а один - в грудь; у восьмого было перерезано горло, у двоих были отрезаны уши, а один труп оказался выпотрошен. Таких ран не бывает у людей, которых убивают при побеге, заявил британский судмедэксперт, прибывший в Баку, чтобы изучить тела погибших. Он подтвердил, что люди подвергались пыткам. Когда соответствующие доказательства были представлены Армении, там заявили, что пленники ”совершили массовое самоубийство: украли пистолет у охранника, осознав, что их побег обречен на провал”.

Большинство преступлений, совершенных армянскими националистами, были проигнорированы западными политиками, экспертами и СМИ. The Washington Post сообщала, что один из членов комиссии ОБСЕ, которого попросили прокомментировать захват азербайджанских заложников и их казни, сказал: ”Поднимать шум из-за мертвых азербайджанцев не выгодно для политики Вашингтона”.

Гольц пишет, что США было плевать на убийство азербайджанцев, и они склонялись в сторону Армении, как и Россия.

Большая армянская диаспора, особенно в США и Франции, оказывала значительное влияние на СМИ и западные правительства, представляя исключительно свой взгляд на проблему в отношении прав человека и перекладывая вину на Азербайджан. Невероятно сложно найти статьи того времени, в которых бы описывались нарушения прав человека в отношении азербайджанских пленников со стороны армянских захватчиков. Большинство материалов о культурном геноциде касались угрозы уничтожения армянского культурного наследия в Карабахе, а о массовом уничтожении азербайджанских культурных и религиозных памятников на протяжении последних трех десятилетий оккупации не упоминалось.

The Economist подсчитал, что стоимость восстановления семи регионов Азербайджана составляет $15 млрд.

После освобождения в 2020 году своих территорий Азербайджан продолжает обнаруживать там могилы жертв массовых расправ. Тем временем родственники пропавших без вести продолжают их искать. Международное сообщество должно оказать давление на армянские власти с тем, чтобы они рассекретили свои архивы и предоставили информацию о пропавших четырех тысячах азербайджанцев.