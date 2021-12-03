Минск анонсирует ответные санкции против Запада

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко анонсировал введение ответных мер против санкций западных стран, сообщает РИА Новости.

По словам белорусского премьера, Минск может озвучить их после выходных. Ответные санкции будут «симметричными и адекватными», добавил он.

2 декабря Евросоюз принял пятый пакет санкций против Минска. В него попали более 25 физических и юридических лиц, в том числе авиакомпания «Белавиа» и предприятия «Гродно Азот» и «Беларусьнефть». Новые ограничительные меры в отношении Белоруссии также ввели США и Британия.