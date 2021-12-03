Назарбаев считает, что распад СССР был предрешен

Множество факторов, среди которых провал в экономике, отсутствие сильной воли у руководства, привели к распаду Советского Союза, заявил первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в интервью для фильма «30 лет без Союза» в эфире телеканала "Россия-1".

"Развал был предопределен. Много причин – социалистическая экономика изживала свои ресурсы. Можно сказать, что сильной воли руководителя не было. Потом объективные факторы, в Вильнюсе, в Прибалтике, начались волнения. И никто из руководства Советского Союза, в том числе Горбачев, не объяснил, что там произошло, что там случилось. Это отвернуло балтийские республики от Советского Союза", – сказал Назарбаев.

По словам первого президента Казахстана, переход от плановой экономики оказался ужасен, так как рухнули существовавшие прежде связи между входившими в состав СССР республиками.

Главы РСФСР, Белорусской и Украинской ССР Борис Ельцин, Станислав Шушкевич и Леонид Кравчук 8 декабря 1991 года в резиденции Вискули (Беловежская пуща, Беларусь) подписали Соглашение о создании Содружества Независимых Государств, в преамбуле которого констатировалось, что СССР как "субъект международного права и геополитическая реальность" с этого момента прекращает свое существование.