Смертельная авария стоила министру внутренних дел должности

Министр внутренних дел Португалии Эдуардо Кабрита ушел в отставку из-за аварии с участием правительственного автомобиля, в котором он находился, в результате инцидента погиб ремонтник дорог, сообщает The Guardian.

Кабрита уволился почти спустя пять месяцев после инцидента. Его не раз призывали уйти в отставку, но министр отказывался это делать, говорил, что "был просто пассажиром" в автомобиле, чем вызвал возмущение общества.

Такая позиция министра стала еще более неприемлемой после официального заявления прокуратуры — его водителя обвинили в убийстве по неосторожности. Он превысил скорость и наехал на 43-летнего ремонтника дорог.

3 декабря Кабрита заявил, что уходит в отставку, премьер-министр Португалии принял отставку министра МВД в тот же день.