Для разгона протестующих против ковидных ограничений в Брюсселе полиция применила водометы и слезоточивый газ. Тысячи людей выступили против новых мер, объявленных 3 декабря.

Протестующие прошли маршем к штаб-квартире Евросоюза. На некоторых были значки с критикой вакцины и против обязательной вакцинации. Люди скандировали «Свобода! Свобода!» и несли транспаранты: «Сплотились за нашу свободу, права и наших детей», сообщает AP.

Около 100 протестующих наткнулись на баррикаду спецназа. После короткого противостояния с полицией протестующие забросали ее мусором и другими предметами, включая велосипед, запустили петарды и сигнальные ракеты. Полиция применила водометы и слезоточивый газ, чтобы разогнать толпу.