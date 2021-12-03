Азербайджанец стал лауреатом «Песни года-2021» в Москве
Проживающий в России певец азербайджанского происхождения Jony (Джахид Гусейнли) стал лауреатом российского телевизионного фестиваля «Песня года-2021», сообщает Sputnik.
Церемония награждения лауреатов прошла во Дворце спорта «Мегаспорт» 4 декабря.
Jony стал почетным гостем юбилейного концерта. Он исполнил на нем два своих хита – «Беспощадная» и «Наверное, ты меня не помнишь». После выступления певцу был вручен диплом лауреата телефестиваля «Песня года-2021».