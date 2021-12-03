«Это просто беда»: Путин прокомментировал ситуацию на белорусско-польской границе

Власти Беларуси делают все, что от них зависит, на фоне миграционного кризиса, заявил президент РФ Владимир Путин, предложив деполитизировать ситуацию на границе Беларуси и Польши.

«Что касается ситуации на белорусско-польской границе. Да, она имеет место быть, но здесь очень важно следовать тем принципам и правилам, которых всегда придерживался Красный Крест и Красный Полумесяц, – федерация ваших организаций, деполитизировать ситуацию», – сказал Путин в беседе с президентом Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца Франческо Роккой, его цитирует Интерфакс.