«Это просто беда»: Путин прокомментировал ситуацию на белорусско-польской границе
Власти Беларуси делают все, что от них зависит, на фоне миграционного кризиса, заявил президент РФ Владимир Путин, предложив деполитизировать ситуацию на границе Беларуси и Польши.
«Что касается ситуации на белорусско-польской границе. Да, она имеет место быть, но здесь очень важно следовать тем принципам и правилам, которых всегда придерживался Красный Крест и Красный Полумесяц, – федерация ваших организаций, деполитизировать ситуацию», – сказал Путин в беседе с президентом Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца Франческо Роккой, его цитирует Интерфакс.
Президент России призвал самым внимательным образом смотреть за тем, что делают власти сопредельного государства, в данном случае Польши: «Ну нельзя же людей поливать не только водой, но и замешивать в эту воду гербициды и пестициды с тем, чтобы вызывать ожоги и другие тяжелые последствия у этих мигрантов, в том числе у женщин и малолетних детей. Это совсем уже никак не вяжется с принципами гуманного обращения с мигрантами».
«Сколько там людей уже на границе погибло, похоронено там уже. Там же хоронят чуть ли не каждый день. Это просто беда», – заявил президент России.