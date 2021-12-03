«Кокаиновый скандал» в британском парламенте

Спикер Палаты общин парламента Великобритании сэр Линдси Хойл, пообещал инициировать расследование предполагаемого употребления кокаина в стенах парламента. Об этом сообщает The Times.

По словам Хойла, следы кокаина были найдены в тех местах, куда могли пройти только обладатели парламентских пропусков. Так, следы наркотических веществ были обнаружены в министерских туалетах, находящихся рядом с кабинетами премьер-министра Бориса Джонсона и министра внутренних дел Прити Пател.

Депутат Чарльз Уокер подтвердил, что этот вопрос будет обсуждаться Палатой общин на следующей неделе. От депутата также поступило предложение привлечь к работе в парламенте большее количество собак-ищеек, чтобы они находили наркотики.