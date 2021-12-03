Израиль потребует от Вашингтона нанести удары по иранским объектам?

После объявления недельного перерыва в переговорах по иранской ядерной программе правительство Израиля попытается склонить США к более жестким действиям против Ирана, пишут израильские СМИ.

Как сообщалось ранее, министр обороны Израиля Бени Ганц и руководитель «Моссада» Давид Барнеа вылетают в Вашингтон, чтобы представить администрации Байдена альтернативный план воздействия на Иран. Если переговоры по ядерному соглашению окончательно сорвутся, Израиль ожидает, что США ужесточат санкции и перейдут к военным действиям против Исламской Республики, например, нанесут удары по их военной базе в Йемене, отмечает издание «Детали».

5 декабря на церемонии вручения верительных грамот нового посла США в Израиле Тома Найдса президент Ицхак Герцог заявил, что «если международное сообщество не будет действовать сообща против иранской ядерной угрозы, если дипломатическое соглашение не будет достигнуто, Израиль оставляет за собой право использовать любые возможности для своей защиты».

На состоявшемся 5 декабря заседании израильского правительства Нафтали Беннет назвал первый раунд переговоров с Ираном безрезультатным: «Пришло время использовать другие инструменты против иранской ядерной программы... Иран должен начать расплачиваться за нарушения ядерного соглашения».