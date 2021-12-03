Партия Пашиняна проиграла выборы в третьем по величине городе Армении

Правящая в Армении партия "Гражданский договор" проиграла выборы в Ванадзоре, третьем по величине городе страны, но победила более чем в 20 населенных пунктах, сообщается на сайте ЦИК.

Пятого декабря в 36 населенных пунктах девяти областей Армении прошли выборы в органы местного самоуправления по пропорциональной системе. В них приняли участие 130 республиканских и региональных партий и блоков, около 4,2 тысячи кандидатов. Явка составила 42,48%.

"Согласно предварительным результатам голосования за альянс действующего мэра Ванадзора Мамикона Асланяна проголосовали 12 810 избирателей, за партию "Гражданский договор" – 8 295. Третьей идет Трудовая социалистическая партия Армении с 4 809 голосами", – говорится в сообщении на сайте ЦИК.