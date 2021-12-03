Жителей Азербайджана успокоили: разрушительных землетрясений не ожидается

"Однако эти подземные толчки не ощущаются, так как имеют небольшую магнитуду", - сказал ученый.

Глава сейсмоцентра кроме того заметил, что пока не удается решить вопрос краткосрочных прогнозов: "Приборы для таких прогнозов еще не созданы. Невозможно дать краткосрочный прогноз точного места и времени сильных землетрясений. Но можно делать среднесрочные и долгосрочные прогнозы сейсмической активности и ожидаемых землетрясений. В ближайшее время в Азербайджане разрушительное землетрясение не ожидается".

Гурбан Етирмишли рассказал и о планах установить на освобожденных территориях десять сейсмостанций до 2025 года. По его словам, первые станции будут установлены на месте прежних, которые существовали до оккупации в Джебраиле, Агдаме и Кельбаджаре. Кроме того, в рамках сотрудничества с турецкой стороной Азербайджан получит глубинные станции, их месторасположение определится в мае-июле следующего года.