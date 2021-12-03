Талибы вернули часть угнанных в страны Центральной Азии самолетов и вертолетов

Талибы смогли вернуть несколько самолетов и вертолетов, угнанных афганскими летчиками в соседние страны. Об этом заявил командующий силами талибов в северной афганской провинции Балх Аттаулла Омари, передает ИА «Фергана».

По словам Омари, несколько самолетов и вертолетов уже переправлены в Афганистан.

Как отметил командующий военно-воздушными силами талибов в Балхе Зиуль-Хак Ассим, его подчиненные смогли отремонтировать и вернуть в строй один самолет. «Он был сломан, и его следовало отправить в Дубай для ремонта. Но наши инженеры и специалисты по техническому обслуживанию отремонтировали его», — заявил Ассим.

Ранее замглавы талибов мулла Абдул Гани Барадар призвал Узбекистан вернуть самолеты и вертолеты, на которых афганские пилоты покинули страну после падения прежнего правительства.