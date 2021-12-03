Вечером 5 декабря в украинском городе Кривой Рог произошли поножовщина и стрельба между проживающими там азербайджанцами. Об этом сообщает svoi.kr.ua.

Одного из участников конфликта отвезли в больницу с серьезной колото-резаной раной, а второго нашли мертвым в машине в Центрально-Городском районе по ул. Украинской.

«Убитый мужчина – азербайджанец, который приехал с товарищем в Кривой Рог, вероятнее всего, утром 5 декабря из Киева. Второй участник стрельбы, который получил ножевое ранение в спину, - гражданин Азербайджана. Ранее его отправили в СИЗО на время досудебного расследования за громкое ограбление ювелирного магазина в Металлургическом районе, но вскоре поменяли меру пресечения на домашний арест. В январе 2019 года вместе с еще троими вооруженными мужчинами в масках он обчистил «Золотой век» на Соцгороде. Тогда группировку задержали в Харькове, у них при себе было полтора килограмма золота», - говорится в сообщении украинских правоохранительных органов.