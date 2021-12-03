Байдена перестали воспринимать всерьез
Политика Джо Байдена привела к ослаблению позиции США на мировой арене, так как американскому лидеру не удается защитить интересы страны, пишет The Wall Street Journal.
Отмечается, что Байден пришел к власти с обещанием жестко выступить против Путина, в отличие от Трампа. Однако ситуация сложилась таким образом, что главы конкурирующих с США стран, в частности Россия, Китай и Иран, давно перестали воспринимать самого пожилого американского президента всерьез, поскольку он не способен проявлять силу по отношению к оппонентам.