Польша призывает Байдена к твердости в переговорах с Путиным

"Джо Байден был одним из архитекторов расширения НАТО на наш регион в 90-х годах и был вице-президентом тогда, когда США устами Барака Обамы соглашались или принимали решение о расширении присутствия НАТО в нашей части Европы. Я надеюсь, что во время завтрашнего разговора именно это качество президента Байдена будет присутствовать в этом разговоре – твердого переговорщика, который будет направлять соответствующие сигналы", - отметил Пшидач.

Варшава надеется, что президент США Джо Байден проявит твердость в переговорах с президентом России Владимиром Путиным, заявил заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач в эфире Польского радио, передает РИА Новости.

"Я убежден, что ни Джо Байден, ни западный мир вообще не будут соглашаться с таким языком, что это Владимир Путин будет определять западному миру границы его возможного сотрудничества", - добавил Пшидач.

Он также опасается проведения переговоров в качестве равноправных партнеров: "Если завтрашняя встреча будет твердым сигналом в сторону Москвы, то, конечно, это может привести к отрезвлению. Если это будет только встреча для встречи, то Москва назовет это победой России, так как Россия будет тогда равноправным партнером для разговоров с Соединенными Штатами".

Отметим, что президенты России и США проведут 7 декабря беседу по видеосвязи. Ранее президент России заявил, что "красными линиями" для Москвы станут размещение оружия на территории Украины и другие угрозы безопасности России.