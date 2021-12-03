Граждане Азербайджана пытались незаконно попасть из Украины в Россию

Погранслужба Украины возле границы с Россией задержала группу граждан Азербайджана и их проводника - гражданина Украины. Об этом сообщает в Facebook Государственная пограничная служба Украины.

Четыре иностранца и гражданин Украины задержаны вблизи населенного пункта Красный Деркул Щастинского района военнослужащими Луганского пограничного отряда при взаимодействии с сотрудниками ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях и УМП ГУНП в Луганской области.

Четверо задержанных, пробиравшихся через границу в темноте, оказались гражданами Азербайджана, пятым был украинец, сопровождавший иностранцев, чтобы путешественники не заблудились и беспрепятственно пересекли границу.