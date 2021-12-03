Таможня Ирана рапортует: растет товарооборот с Азербайджаном

Товарооборот Ирана с Азербайджаном за первые 6 месяцев текущего иранского года (с 21 марта по 22 сентября 2021 года) увеличился на 22,9% по стоимости и на 19,7% в объеме по сравнению с тем же периодом прошлого иранского года. Об этом заявил Trend пресс-секретарь таможенной администрации Ирана (IRICA) Рухолла Латифи.

По его словам, товарооборот Ирана с Азербайджаном за 6 месяцев составил около 403 тысяч тонн на сумму 234 миллиона долларов.

«Так, за шесть месяцев Иран экспортировал в Азербайджан 389 000 тонн товаров на сумму около 212 миллионов долларов, что на 18% в стоимостном выражении и на 21,6% по объему больше по сравнению с тем же периодом прошлого иранского года. В то же время, за аналогичный период прошлого иранского года данный показатель составил около 320 тысяч тонн товаров на сумму 179 долларов», - цитирует Латифи агентство.