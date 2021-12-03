Таможня Ирана рапортует: растет товарооборот с Азербайджаном
Товарооборот Ирана с Азербайджаном за первые 6 месяцев текущего иранского года (с 21 марта по 22 сентября 2021 года) увеличился на 22,9% по стоимости и на 19,7% в объеме по сравнению с тем же периодом прошлого иранского года. Об этом заявил Trend пресс-секретарь таможенной администрации Ирана (IRICA) Рухолла Латифи.
По его словам, товарооборот Ирана с Азербайджаном за 6 месяцев составил около 403 тысяч тонн на сумму 234 миллиона долларов.
«Так, за шесть месяцев Иран экспортировал в Азербайджан 389 000 тонн товаров на сумму около 212 миллионов долларов, что на 18% в стоимостном выражении и на 21,6% по объему больше по сравнению с тем же периодом прошлого иранского года. В то же время, за аналогичный период прошлого иранского года данный показатель составил около 320 тысяч тонн товаров на сумму 179 долларов», - цитирует Латифи агентство.
Пресс-секретарь отметил, что Иран в основном экспортирует в Азербайджан химическую продукцию, строительные материалы, сельскохозяйственную продукцию и так далее.
Латифи также сказал, что Иран импортировал из Азербайджана 13 500 тонн товаров на сумму 22,7 миллиона долларов за 6 месяцев, что на 102% больше по стоимости и на 16% меньше по объему в сравнении с тем же периодом прошлого иранского года.
«В то же время, за аналогичный период прошлого иранского года Иран импортировал 16 200 тонн товаров на сумму 11,2 миллиона долларов», - сказал он.
Представитель таможни подчеркнул, что за указанный период Иран в основном импортировал из Азербайджана оборудование и запасные части, продукты питания, а также текстильные изделия.