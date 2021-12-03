Как уже сообщалось, с 1 по 20 ноября в ресторанах «McDonald’s Азербайджан» проходила благотворительная акция «Протяни руку помощи!», символом которой стал стикер «Ладошка», символизирующий руку, несущую детям помощь, добро и тепло.

По итогам акции за 20 дней была собрана сумма в 20.000 AZN, которая предназначена для помощи воспитанникам «СОС Детские деревни Азербайджан». При этом половина из собранных средств (10.000 AZN) будет потрачена на психологическую помощь детям, оставшимся без родителей и нуждающимся в особой заботе. Остальные 10.000 AZN пойдут на приобретение для детей «СОС Детские деревни Азербайджан» предметов первой необходимости.