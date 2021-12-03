В ресторанах «McDonald’s Азербайджан» завершилась благотворительная акция «Протяни руку помощи!» фото; видео
Как уже сообщалось, с 1 по 20 ноября в ресторанах «McDonald’s Азербайджан» проходила благотворительная акция «Протяни руку помощи!», символом которой стал стикер «Ладошка», символизирующий руку, несущую детям помощь, добро и тепло.
По итогам акции за 20 дней была собрана сумма в 20.000 AZN, которая предназначена для помощи воспитанникам «СОС Детские деревни Азербайджан». При этом половина из собранных средств (10.000 AZN) будет потрачена на психологическую помощь детям, оставшимся без родителей и нуждающимся в особой заботе. Остальные 10.000 AZN пойдут на приобретение для детей «СОС Детские деревни Азербайджан» предметов первой необходимости.
Отметим, что «McDonald’s Азербайджан» следует девизу «У маленьких детей не должно быть больших проблем!», а частью политики компании является корпоративная социальная ответственность и проведение благотворительных акций. На протяжении 22 лет при поддержке гостей ресторанов компания провела множество акций, связанных с помощью детским домам, фондом медицинской помощи, спортивными мероприятиями.
«McDonald’s Азербайджан» благодарит всех гостей, принявших участие в данной акции! Вместе мы можем сделать жизнь детей, нуждающихся в особой заботе, лучше!