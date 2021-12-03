Государственное агентство по надзору за безопасностью в строительстве Министерства по чрезвычайным ситуациям продолжает выполнять возложенные на него задачи по обеспечению безопасности в строительстве. Об этом сообщается на сайте МЧС.

Так, специалистами агентства в подвале девятиэтажного жилого дома, расположенного по улице Сулеймана Сани Ахундова в Бинагадинском районе Баку, на объекте, принадлежащем Гасымову Туралу, был выявлен факт незаконных демонтажных работ.

В результате проведенных агентством мероприятий незаконные работы по сносу конструкций были приостановлены, а объект взят под контроль.