Семьям погибших в крушении вертолета выплатят по 11 тысяч манатов

Единовременная страховая выплата в размере 11 тысяч манатов будет выплачена наследникам военных, погибших при крушении вертолета Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана на полигоне Гарахейбат в Хызинском районе, заявил журналистам исполнительный директор Общественного объединения «Ассоциация страховщиков Азербайджана» Эльмар Мирсалаев.

Для пострадавших в результате крушения вертолета предусмотрена единовременная страховая выплата в соответствии с группой инвалидности.

«По первой группе инвалидности предусмотрена единовременная страховая выплата в размере 8 800 манатов, по второй - 6 600 манатов и по третьей группе – 4 400 манатов. В случае, если инвалидность не назначена, но пострадавшие получили ранения, то за тяжелое ранение предусмотрена единовременная страховая выплата в 2 750 манатов, за легкое - 550 манатов. Эти выплаты осуществляются Государственной страховой коммерческой компанией», - отметил Мирсалаев.

Как известно, военный вертолет Государственной пограничной службы разбился 30 ноября утром при выполнении учебных полетов на авиационном полигоне Гарахейбат в Хызинском районе. В результате крушения погибли 14 и ранения получили два человека.