Сертификационный аудит был проведен Denetik International Certification and Surveillance Services, аккредитованной ANAB (Национальный совет по аккредитации ANSI), крупнейшим органом по аккредитации в США. Стандарты ISO 37001: 2016 определяют требования и предоставляют руководство по созданию, внедрению, поддержанию, периодическому анализу и совершенствованию систем и процессов внутреннего контроля с целью снижения риска взяточничества в организациях в различных сферах деятельности.

Осуществляя свою коммерческую деятельность, « Agro Dairy» обязуется вести свою хозяйственную деятельность в соответствии с этическими нормами, профессионализмом и принципами прозрачности и справедливости, а также всеми применимыми законами, демонстрируя нетерпимость к взяточничеству и коррупции, и проводить политику бескомпромиссности по отношению к этому в пределах своей юрисдикции как с местными, так и иностранными компаниями, с которыми компания сотрудничает.

Стоит отметить, что ISO 37001 был учрежден Международной организацией по стандартизации (ISO) в 2016 году. Он считается первым и единственным признанным в мире стандартом по борьбе со взяточничеством.