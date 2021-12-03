В мире резко снизились продажи российского оружия

Данный показатель у РФ снижается уже третий год подряд, причем за последний период российские компании показали одно из самых резких падений среди всех участников рынка. Поводом для этого, как полагают эксперты SIPRI, стало завершение госпрограммы вооружений на 2011-2020 годы. Также вмешалась пандемия COVID-19, которая способствовала увеличению сроков поставок.

Продажи российского оружия в 2020 году по сравнению с 2019 годом сократились на 6,5% - с 28,2 миллиарда долларов до 26,4 миллиарда. Об этом говорится в исследовании Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI), проведенном по 100 крупнейшим компаниям мира в сфере вооружений

Согласно данным SIPRI, пиком продаж российского оружия стал 2017 год, когда на долю поставщиков из России приходилось 5% мирового рынка. Как отмечается в исследовании, влияние на снижение продаж оказывает и диверсификация продуктовых линеек оборонных предприятий. Российские власти требуют от них увеличивать долю гражданской продукции. Целевыми названы значения 30% от выручки к 2025 году и 50% - к 2030 году.

Общий объем продаж в мире вооружений и военных услуг в 2020 году вырос до 531 миллиарда долларов, что составляет 1,3%. Абсолютным лидером в сфере продаж вооружений являются США, на них приходится более половины рынка — 285 миллиарда долларов (1,9%). Далее идут Китай и Великобритания 66,8 миллиарда долларов (1,5%) 37,5 миллиарда долларов (6,2%) соответственно.

Эксперты отмечают, что военные расходы в мире в 2020 году достигли почти двух триллионов долларов. Это на 2,6% выше показателей предыдущего года. Россия оказалась в пятерке лидеров, уступив США, Китаю и Индии.