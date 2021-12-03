Нападавшего сразу же задержала охрана, которая вывела его из зала. Затем его передали полиции. В офисе Земмура сообщили, что политик в стычке повредил запястье.

Земмур в сопровождении охраны двигался по залу к трибуне, когда на него напал мужчина, схватив его руками за голову и пытаясь повалить на землю.

Противоречивый журналист, ультраправый политик и кандидат в президенты Франции Эрик Земмур подвергся нападению на своем первом же предвыборном митинге в парижском пригороде Вильпент, сообщает Le Figaro.

Напомним, Земмур является резким критиком иммиграции из мусульманских стран и не раз заявлял, что массовый приток мигрантов в страну должен быть остановлен. Два года назад суд приговорил его к штрафу в 3000 евро за разжигание ненависти по религиозному признаку. За это его на родине называют «французским Трампом».

По его мнению, французские мусульмане живут по собственному гражданскому кодексу, в районах своего компактного проживания они устанавливают собственные законы, и, как следствие, коренные французы бегут оттуда.

Во внешней политике Земмур выступает за отмену санкций против России, считает, что Франция не должна закрываться от Москвы, и цитирует лозунг генерала де Голля о Европе «от Атлантики до Урала».