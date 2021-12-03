Срок ареста Салима Муслимова продлили

Продолжается судебное следствие по уголовному делу бывшего министра труда и социальной защиты населения Салима Муслимова.

Как сообщает haqqin.az, на судебном процессе, который проходит в Сабаильском районном суде, было рассмотрено и удовлетворено представление следственного органа о продлении срока ареста бывшего министра. Таким образом, срок ареста С.Муслимова продлен еще на 3 месяца.

Напомним, Салиму Муслимову предъявлены обвинения по статьям 308.2 (злоупотребления должностными полномочиями, повлекшие тяжкие последствия), 311.3.2 и 311.3.3 (неоднократное получение взятки в крупном размере). Решением суда в отношении экс-министра избрана мера пресечения в виде ареста.