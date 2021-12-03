Синоптики обещают хорошую погоду в Баку

Во вторник, 7 декабря, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Ночью и утром возможен туман, будет дуть умеренный юго-западный ветер. Об этом haqqin.az сообщили в Национальной гидрометеорологической службе Министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на полуострове составит ночью 6-9, днем 11-14 градусов тепла, в Баку ночью 7-9, днем 12-14 градусов тепла. Атмосферное давление повысится с 767 до 770 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 65-75%.