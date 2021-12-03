«Черный ящик» Земли соберет данные для будущих поколений

В Австралии в будущем году будет установлен «черный ящик» Земли - самописец с информацией о нынешней цивилизации, которая уже автоматически накапливается на созданном для этого сайте, чтобы привлечь внимание к проблеме потепления на планете, передает РИА Новости.

Конструкция будет сделана из стальной брони толщиной 7,5 миллиметра, ее установят на устойчивой в геологическом отношении местности на острове Тасмания. Внутрь будут помещены огромные хранилища данных с подключением к интернету, их будут питать солнечные батареи.