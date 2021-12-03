«Черный ящик» Земли соберет данные для будущих поколений
В Австралии в будущем году будет установлен «черный ящик» Земли - самописец с информацией о нынешней цивилизации, которая уже автоматически накапливается на созданном для этого сайте, чтобы привлечь внимание к проблеме потепления на планете, передает РИА Новости.
Конструкция будет сделана из стальной брони толщиной 7,5 миллиметра, ее установят на устойчивой в геологическом отношении местности на острове Тасмания. Внутрь будут помещены огромные хранилища данных с подключением к интернету, их будут питать солнечные батареи.
Предполагается, что «черный ящик» Земли будет записывать замеры температур на суше и не море, данные об окислении океанов, содержании углерода в атмосфере, исчезновении видов живых существ, изменениях суши, а также о численности населения, военных расходах стран и потреблении электричества.
Кроме того, будут записываться и заголовки новостей, посты соцсетей, сообщения со встреч, посвященных изменениям климата.