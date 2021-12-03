Семьи шехидов и раненых военнослужащих обеспечат страховой выплатой

Единовременная страховая выплата будет выплачена семьям военнослужащих, ставших шехидами в результате провокации, совершенной 16 ноября армянскими вооруженными силами на участке государственной границы в Кельбаджарском и Лачинском районах, а также получившим ранения военнослужащим. Об этом заявил журналистам исполнительный директор Общественного объединения «Ассоциация страховщиков Азербайджана» Эльмар Мирсалаев.

По словам Мирсалаева, Государственная страховая коммерческая компания уже выплатила двум наследникам шехидов единовременную страховую выплату в размере 11 тысяч манатов. Наследники других шехидов и раненые военнослужащие также могут обратиться по вопросу получения страховых выплат.

Напомним, что в результате совершенной 16 ноября провокации ВС Армении погибли семь и были ранены 10 военнослужащих азербайджанской армии.