Держатели BirKart смогут заработать на покупках в рассрочку

В преддверии Нового года для владельцев карты рассрочки BirKart стартовала новая акция. Держатели любого типа карты BirKart имеют возможность получить бонус в виде денег за покупки в рассрочку (за исключением операций Ninja) на сумму свыше 50 AZN в партнерских магазинах.

В период акции, которая продлится до 6 января 2022 года, владельцы BirKart автоматически получат в подарок 22 AZN за совершение в течение дня каждой 20-й покупки в рассрочку. Деньги в течение трех рабочих дней будут зачислены на карточный счет держателя. В течение акции каждый клиент может заработать указанную сумму максимум 2 раза (всего 44 AZN). Для более подробной информации – https://kbl.az/bk2022pr.