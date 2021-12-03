29 ноября в 5-е отделение полиции Бинагадинского РУП обратился житель столицы, сообщив, что в поселке Дарнагюль неизвестные угнали принадлежащий ему автомобиль ГАЗ-3110.

В Баку задержаны подозреваемые в угоне автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

В ходе расследования было установлено, что они по заранее намеченному плану позвонили в одну из компаний, оказывающих услуги по эвакуации, и сообщили, что у них сломался автомобиль. Показав водителю эвакуатора поддельные документы на государственный регистрационный номер, они увезли транспортное средство в Исмаиллинский район.

Н.Алиев и В.Велибеков намеревались продать машину на запчасти.

Угнанный автомобиль был обнаружен в разобранном виде в принадлежащей Н.Алиеву мастерской.

Собранные в отношении задержанных материалы направлены для дальнейшего расследования в Бинагадинское РУП.