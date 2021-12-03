Минюст заявил об экстрадиции мошенника из Черногории в Азербайджан

Под руководством президента Азербайджана Ильхама Алиева принимаются решительные меры по обеспечению в стране стабильности и безопасности, в частности по борьбе с преступностью. В этом плане большое значение придается международному сотрудничеству. Осуществляется эффективное взаимодействие с разными странами в рамках двусторонних соглашений и договоров, а также многосторонних конвенций со странами Европы и СНГ, обеспечивающих принцип справедливости наказания, правовую помощь, а также экстрадицию в страну, где произошло преступление.

В пресс-службе Минюста haqqin.az рассказали, что представительство Министерства юстиции в руководстве Комитета экспертов по сотрудничеству в вопросах преступности Совета Европы позволяет более эффективно осуществлять деятельность в этой сфере. В частности, достигнута договоренность с зарубежными коллегами о рассмотрении запросов в электронном порядке для обеспечения оперативности доставки преступников в условиях пандемии. Так, была обеспечена экстрадиция в Азербайджан лиц, обвиняемых в похищении людей, мошенничестве, подделке официальных документов и других преступных деяниях, находившихся в международном розыске и задержанных в Германии, Турции, Боснии и Герцеговине, Алжире, Украине и др.

Следует отметить, что недавно в Черногории был задержан гражданин Азербайджана, объявленный в международный розыск за мошенничество в крупном размере. В результате переговоров, проведенных Министерством юстиции, была достигнута договоренность о его экстрадиции. Транзит обвиняемого через аэропорт Стамбула в Азербайджан был согласован с Турцией. 4 декабря этот человек был доставлен в Баку сотрудниками министерства.

В целом же за последние три года обеспечена экстрадиция в Азербайджан более 80 человек, признанных виновными в совершении преступлений.