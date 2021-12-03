В мире выросли продажи оружия

Объем продаж вооружений и военных услуг 100 крупнейших компаний мира составил в 2020 году $531 млрд, что на 1,3% больше в реальном выражении по сравнению с 2019 годом. Об этом говорится в докладе Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI), передает ТАСС.

По словам научного сотрудника программы вооружений и военных расходов института Александры Маркштейнер, военно-промышленные гиганты в период сокращения глобальной экономики оказались основательно защищены спросом своих правительств на услуги и военную продукцию. «Во многих странах мира военные расходы росли, а некоторые правительства даже ускоряли платежи военной промышленности с целью смягчить эффект от кризиса из-за COVID-19», — отметила эксперт.

Отмечается, что ряд компаний не сумел защититься от последствий пандемии.